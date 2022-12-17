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Во Франции назвали безумием отказ Зеленского от переговоров с РФ

Французский политик Филиппо назвал поведение президента Украины Зеленского безумием и безответственностью
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал нежелание президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры безумным и безответственным поведением. Такое мнение он высказал в своем аккаунте в Twitter в субботу, 17 декабря.

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«Зеленский повторяет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — написал политик.

Он также призвал западные страны перестать поддерживать киевский режим поставками вооружения и финансовыми вливаниями.

«Откажитесь поставлять оружие и деньги упрямому, опасному и коррумпированному режиму, стремящемуся к продолжению войны!» — написал Филиппо.

Днем ранее Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла.

До этого, 12 декабря, украинский лидер озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом, по мнению президента Украины, должно быть выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Комментируя эти «шаги к миру», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что они ведут к продолжению боевых действий, а не к прекращению конфликта. Он отметил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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