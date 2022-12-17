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Главе Русского дома в ЦАР Сытому еще не полностью «собрали» руку

Посольство РФ в ЦАР: Сытый пришел в сознание после покушения и чувствует себя нормально
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Фото: соцсети
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Пострадавший от взрыва посылки глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый пришел в сознание и чувствует себя нормально, но его руку «собрали» еще не полностью. Об этом 17 декабря «Известиям» сообщил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.

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«Я общался с ним сегодня утром. Он чувствует себя нормально, но просил пока не навещать его, поскольку выглядит непрезентабельно. Говорит, что не все детали правой руки собрали», — заявил он.

Говоря о возможных сроках выписки Сытого, пресс-атташе пояснил, что врачи пока не дают прогнозов.

Покушение на гендиректора Русского дома в ЦАР произошло накануне. В руках у дипломата сдетонировала посылка. Вскоре стало известно, что взрывчатку прислали из Ломе — столицы африканской страны Того. Отправителем оказался некто Алекс Мигуэса.

Сытый находился в тяжелом состоянии. Речь шла о потере крови и контузии.

Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.

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