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В ЦРУ спрогнозировали обострение конфликта вокруг Тайваня в этом десятилетии

Глава ЦРУ Бернс: вероятность конфликта вокруг Тайваня будет расти в этом десятилетии
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Вероятность конфликта вокруг Тайваня будет расти в этом десятилетии. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью телеканалу PBS, опубликованном 16 декабря.

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«Я бы не стал измерять это такими категориями, как месяц или год», — подчеркнул он.

По его словам, в США не должны недооценивать стремление руководства КНР контролировать Тайвань. Бернс подчеркнул, что китайские власти «готовят вооруженные силы к тому, чтобы начать войну к 2027 году».

«Если говорить честно, я думаю, что по ходу этого десятилетия опасность военного конфликта будет расти», — заявил Бернс.

13 декабря Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила в сторону тайваньского пролива 18 бомбардировщиков H-6 и три военно-морских корабля своего флота.

Ранее, 6 декабря, оборонное ведомство Тайваня зафиксировало появление кораблей и самолетов КНР в непосредственной близости к острову. Отмечается, что военнослужащие Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, делали радиопредупреждения и разворачивали зенитные ракетные комплексы.

До этого, 28 ноября, сообщалось о приближении к Тайваню разведывательно-ударного беспилотника CH-4 («Цайхун-4») НОАК. Кроме того, в течение суток была замечена активность кораблей и самолетов КНР.

Китай проводит такие маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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