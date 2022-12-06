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Тайвань сообщил о приближении китайских кораблей и самолетов к острову

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Фото: Global Look Press/Walid Berrazeg
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Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало появление кораблей и самолетов КНР в непосредственной близости к острову. Соответствующие данные представлены в ежедневной сводке ведомства от 6 декабря.

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«По состоянию на 06:00 (01:00 мск) было обнаружено 20 самолето-вылетов (из них семь летательных аппаратов вошли в воздушное пространство на юго-западе и юго-востоке), а также четыре корабля, которые продолжали действовать в районе Тайваньского пролива», — говорится в публикации.

Отмечается, что военнослужащие Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, делали радиопредупреждения и разворачивали зенитные ракетные комплексы.

Ранее, 28 ноября, сообщалось о приближении к Тайваню разведывательно-ударного беспилотника CH-4 («Цайхун-4») Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Кроме того, в течение суток была замечена активность кораблей и самолетов КНР.

НОАК проводит такие маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Впоследствии, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность на случай военных действий. НОАК должна содействовать внедрению инноваций в армии, а также формировать надежные механизмы для более эффективного участия китайских войск в сражениях, заявил он.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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