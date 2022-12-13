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Китай отправил к Тайваню 18 бомбардировщиков H-6

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Фото: commons.wikimedia.org/Alert5
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила в сторону тайваньского пролива 18 бомбардировщиков H-6, сообщает 13 декабря Bloomberg со ссылкой на тайваньских военных.

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«Китайские военные направили в Тайваньский пролив самый большой ежедневный вылет бомбардировщиков по крайней мере за два года в явном выражении недовольства визитом ключевого члена правящей партии Японии», — сообщает агентство.

Отмечается, что кроме бомбардировщиков китайские военные направили в пролив три военно-морских корабля своего флота.

Ранее, 6 декабря, оборонное ведомство Тайваня зафиксировало появление кораблей и самолетов КНР в непосредственной близости к острову. Отмечается, что военнослужащие Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, делали радиопредупреждения и разворачивали зенитные ракетные комплексы.

До этого, 28 ноября, сообщалось о приближении к Тайваню разведывательно-ударного беспилотника CH-4 («Цайхун-4») НОАК. Кроме того, в течение суток была замечена активность кораблей и самолетов КНР.

Китай проводит такие маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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