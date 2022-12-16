Вячеслав Василевский нокаутировал Никиту Солонина в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Спустя несколько секунд после начала боя Василевский почти отправил в нокаут Солонина. Он потерял равновесие и упал, но смог вернуться в бой.

К середине первого раунда Солонин обрушился с ударами на Василевского, но тот ответил мощным контрударом в голову. Солонин упал и уже не смог подняться на ноги.

Далее зрители увидят еще два поединка: Вячеслав Дацик против Павла Шульского и Александр Емельяненко — Святослав Коваленко.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит 16 декабря в прямом эфире телеканала. Главным событием станет поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Накануне Емельяненко рассказал о своем настрое перед боем с Коваленко. Он также признался, что, несмотря на большой опыт, не потерял интереса и стимула к участию в боях.

В свою очередь, Коваленко пообещал, что в его поединке с Емельяненко будет драма. Спортсмен отметил, что во время боя будет стараться развлекать зрителей и может себе позволить пообщаться с командой противника, однако с самим Емельяненко разговаривать не намерен.