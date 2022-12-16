Авиакомпания iFly отменила все рейсы в Египет до 20 декабря

Чартерная авиакомпания iFly отменила все свои рейсы на курорты Египта до вторника, 20 декабря. Об этом «Известиям» сообщил источник в авиаперевозчике.

«Рейсы отменены до понедельника включительно», — сообщил источник в компании.

Ранее в пятницу стало известно, что в Росавиации состоится совещание по вопросу возможности выполнения полетов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии в Египет. Источник в авиакомпании в разговоре с «Известиями» усомнился в том, что авиарегулятор выдаст разрешение.

Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет — 15 декабря не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно.

В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций. В Росавиации указали, что iFly планировала в качестве альтернативы осуществить перелет через Сирию, однако данный регион является потенциально опасным для полетов гражданских самолетов, в связи с чем перевозчику было рекомендовано пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний.

16 декабря на сайте Росавиации сообщалось, что ведомство пока не получило все необходимые документы от iFly по полету в Египет через Сирию. В настоящий момент идет согласование данного вопроса.

При этом в самой авиакомпании заявили, что считают маршрут в Египет через Сирию безопасным. Там заявили, что после анализа ситуации пришли к выводу, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован для пролета регулярных рейсов.

В настоящее время вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс. человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, отметили в авиакомпании.