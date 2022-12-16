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В Росавиации пройдет совещание по вопросу рейсов iFly в Египет через Сирию

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В Росавиации в 16:00 в пятницу, 16 декабря, состоится совещание по вопросу возможности выполнения полетов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии в Египет. Об этом «Известиям» рассказал источник в авиакомпании.

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Совещание пройдет при участии главы Росавиации Александра Нерадько, уточнил он.

При этом собеседник издания усомнился в том, что авиарегулятор выдаст разрешение.

«Вероятно, всё же будут фрахтовать самолеты для вывоза российских туристов. При этом у российских авиакомпаний нет свободных бортов, которые бы быстро вывезли такое количество туристов из Египта», — отметил собеседник.

«Известия» направили запрос в Росавиацию.

Согласно сообщению на сайте Росавиации, ведомство пока не получило все необходимые документы от iFly по полету в Египет через Сирию. В настоящий момент идет согласование данного вопроса.

По информации iFly, маршрут через Сирию в Египет безопасен.

При этом iFly, как заявили в Росавиации, заблаговременно была уведомлена авиационными властями Иордании о запрете на использование своего воздушного пространства с 15 декабря 2022 года.

Решение о возможности выполнения полетов iFly через воздушное пространство Сирии может быть принято только после детальной проработки вопроса со всеми уполномоченными органами и получения соответствующих гарантий от авиаперевозчика о соблюдении прав пассажиров на безопасную авиаперевозку, добавили в Росавиации.

Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет. 15 декабря она не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно.

В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций.

В Росавиации указали, что данный регион потенциально опасный для полетов гражданских самолетов, и рекомендовали пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний.

В настоящее время вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс. человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, отметили в авиакомпании.

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