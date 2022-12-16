Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора от 16 декабря.

В сообщении отмечается, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились.

В ЦБ прогнозируют, что в 2023 году годовая инфляция снизится до 5,0–7,0%, а в 2024 году вернется к показателю в 4%.

Также сообщается, что в ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12%, в то время как в октябре — 12,6%.

По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги, отметили в ЦБ РФ.

Таким образом, ключевая ставка на уровне 7,5% сохраняется второй год подряд.

Сохранение ключевой ставки было ожидаемым. О том, что ЦБ оставит ее на уровне 7,5%, еще 9 декабря заявили опрошенные «Известиями» аналитики. В частности, отмечалось, что такое решение будет свидетельствовать о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. По его словам, в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

5 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о том, что российская экономика выдержала односторонние санкции. Он подчеркнул, что уровень инфляции в РФ ниже, чем во многих западных странах. В России она замедляется, ее годовой уровень по состоянию на декабрь составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год.