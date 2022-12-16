Henkel продолжит работу в России под названием Lab Industries с 1 января

Подразделение компании Henkel в России будет работать под названием Lab Industries с 1 января 2023 года. Об этом ее представитель сообщил 16 декабря ТАСС.

«Да, мы можем подтвердить это. Таким образом, с 1 января 2023 года Henkel в России будет действовать как самостоятельная единица под названием Lab Industries», — рассказал представитель.

10 ноября стало известно, что Henkel, владеющая брендами Persil, Losk и Vernel, рассказала ритейлерам о продолжении работы на российском рынке.

До этого, 17 августа, сообщалось, что компания планирует продать свои российские предприятия, в том числе завод по производству строительных смесей в Челябинской области.

В то же время в Henkel отметили «Известиям», что в апреле этого года штаб-квартира в Германии объявила об уходе компании с российского рынка.

С февраля 2022 года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в РФ или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

Комментируя это, 19 сентября вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.