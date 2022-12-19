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Валютный маневр: доли в международных финансовых организациях конвертируют в долг перед РФ

Россия готова снизить свое участие в МФО, чтобы защитить их от новых санкций
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Исполнительные власти предложили внести в Бюджетный кодекс поправку, которая позволит России конвертировать в долг доли своего участия в международных финансовых организациях (МФО). В настоящий момент документ находится на рассмотрении Госдумы и, по сведениям «Известий», будет принят уже до конца текущего года. Такой маневр позволит защитить МФО от санкций и гарантировать бесперебойность их работы, считают в Минфине. Подробности — в материале «Известий».

С обратной конвертацией

В следующем году, получив согласие МФО, кабмин сможет конвертировать доли участия России в данных организациях в их финансовые обязательства перед РФ. Такую поправку Федеральное правительство внесло в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты РФ. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате Комитета Госдумы по бюджету и налогам и в пресс-службе Кабинета министров.

Документ предусматривает и возможность обратной конвертации долга в доли участия, если условия не будут хуже первоначальных.

Справка «Известий»

Конвертация долей в долги — механизм широко применяемый в сфере международных финансов как обмен долгов на долю в уставном капитале и наоборот. Речь будет идти о простом двустороннем соглашении акционера (РФ) и организации (МФО).

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В 2022 году МФО с российской долей участия, а также многосторонние банки развития подверглись санкциям. В Комитете Госдумы отмечают, что в последние месяцы наибольший удар пришелся по двум институтам: Международному банку экономического сотрудничества и Международному инвестиционному банку. Кроме них, России принадлежит существенная доля участия в Евразийском банке развития 65% и в Новом банке развития, созданном БРИКС, — 65,97%.

Как разъяснили в Комитете ГД по бюджету и налогам, Международный инвестиционный банк (МИБ) со штаб-квартирой в Венгрии включает довольно сложный состав акционеров, в который входят в том числе Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. Сейчас доля РФ в этом институте составляет 47%. Участники из России представлены во всех органах управления — и на уровне совета управляющих, и на уровне совета директоров. Однако Чехия и Словакия уже заявили о своем намерении выйти из состава акционеров МИБ. В этой связи уже в январе 2023 года доля РФ с 47% автоматически увеличится и превысит 50%, что создаст формальные условия для введения против этого института антироссийских санкций.

Валютный маневр 1
Госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— Поправка в Бюджетный кодекс позволит Минфину по согласованию с Правительством РФ оперативно среагировать на ситуацию, — пояснили в Комитете ГД по бюджету и налогам. — В дальнейшем при увеличении доли Венгрии и входе в состав акционеров Сербии, будет происходить «расконвертация» долга в акции в обратном порядке.

Партнёр аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Антон Ефремов сравнил подобный механизм с «конвертируемыми облигациями, только наоборот». Обычно такие облигации (обязательства) дают право на получение акций (доли участия), а здесь наоборот, доли участия конвертируются в обязательства, но с сохранением права (опциона) обратной конвертации, отметил эксперт.

Обезопасить участие

До февраля 2022 года Россия стремилась нарастить свое присутствие в глобальной экономике через международные финансовые институты. МФО открывали стране доступ на рынок ссудных капиталов, возможности для переговоров, облегчали валютно-кредитные отношения.

Стремление России снизить доли своего участия в МФО выглядит оправданно, считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Тюрина. По ее мнению, ограничения, вводимые против РФ, могут сказаться и на состоянии других участников МФО.

Валютный маневр 2
Международный валютный фонд
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Между тем в последние месяцы чиновники США и Евросоюза активно обсуждают вопрос о приостановке участия России в голосовании, о закрытии доступа к SDR (валюте МВФ) и даже о полном исключении из Международного валютного фонда. Лишить Россию права членства в G20 и МВФ также призывала Канада.

В октябре этого года США приняли закон, запрещающий Минфину конвертировать в доллары SDR, принадлежащие России и Беларуси, и призвали присоединиться к этим мерам и другие страны. В декабре был подписан оборонный бюджет США, который требует исключить Россию из международных организаций. Тогда же фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе страны из МВФ, однако Минфин посчитал, что для России важно сохранить свое участие в международных институтах, пусть даже временно сократив возможность влияния на их деятельность.

Россия является членом множества МФО, среди которых Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другие, отметила партнер по аудиту и консалтингу группы «Деловой профиль» Дарья Перковская.

Валютный маневр 3
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Доля в каждой из них и степень участия в управлении весьма разнятся, и в большинстве крупных МФО она весьма незначительна. И если какие-то из стран выходят из состава членов, то доля России в этом банке сразу превысит установленную правилом границу в 50%, а это значит, что банк попадет под санкции. Иначе говоря, «правило 50%» автоматически включает банк или другую организацию в санкционный список, если владельцы этой доли уже находятся под санкциями, — пояснила она.

Доля России в МФО имеет денежное выражение, и ее часть может быть конвертирована, например, из акций в облигации или другие обязательства, отмечает Перковская. Обратная же конвертация будет предусматриваться при заключении соглашений с МФО и может быть осуществлена в нескольких случаях: например, при пересмотре долей после вступления в МФО новых стран-участников или же в случае исключения конкретной МФО из санкционного списка, а также при отмене ограничений против России.

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