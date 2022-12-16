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Медведев указал на выступление НАТО в качестве стороны конфликта на Украине

Медведев: руководители стран НАТО заявляют, что альянс не воюет с Россией, но всё иначе
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что страны НАТО выступают как сторона конфликта на Украине и задался вопросом, может ли гибридная война против РФ считаться нападением на страну.

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«Сегодня, <…> существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию?» — написал 16 декабря политик в своем Telegram-канале.

Медведев также риторически спрашивает, делает ли такое поведение стран — участниц альянса их инфраструктуру законными военными целями.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе…» — резюмировал он.

Ранее, 15 декабря, посольство РФ в Вашингтоне заявило о том, что поставка американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине — это провокационный шаг, последствиями которого станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

В тот же день бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о том, что у США и Европы нет мирных инициатив по Украине, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий.

До этого, 14 декабря, помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила о том, что США в ближайшее время объявят о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Донфрид не уточнила точные сроки поставок и конкретный состав пакета.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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