Помощник госсекретаря США объявил о подготовке нового пакета военной помощи Киеву

США в ближайшее время объявят о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Об этом 14 декабря заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид.

«Я думаю, что на этой неделе будет объявлено о выделении очередного пакета военной помощи», — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Донфрид не уточнила точные сроки поставок и конкретный состав пакета.

Ранее в этот день газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если Пентагон ответит на все вопросы, касающиеся использования этого вида оружия украинскими войсками и последствий этого шага для самих Соединенных Штатов.

Также 14 декабря первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

Информация о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Вооруженным силам Украины ЗРК Patriot, появилась 13 декабря. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден. При этом отмечалось, что для применения этих ЗРК требуется несколько месяцев обучения, а для управления комплексами нужны десятки хорошо обученных специалистов.

Система Patriot использует сложный радар для обнаружения приближающихся угроз и запускает ракеты большой дальности для их перехвата. Комплекс предназначен для использования на уровне батальона, при этом каждый батальон включает в себя штаб, ремонтную роту и специалистов по связи.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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