В Австрии указали на отсутствие у Запада мирных предложений по Украине

У США и Европы нет мирных инициатив по Украине, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе в беседе с «РИА Новости».

«На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы», — поделился он мнением 15 декабря.

Политик отметил попытку Турции быть посредником в урегулировании.

«Но, к сожалению, у некоторых есть интерес или также выгода от жестких боевых действий на Украине», — подчеркнул он.

По мнению Штрахе, шанс на достижение мирного договора есть при условии, что конфликт «затормозят (находящиеся) на заднем плане крупные игроки, такие как США и их союзники по НАТО в Европе». Также он указал на необходимость остановить поставки оружия Киеву.

Политик призвал стороны показать готовность искать путь к переговорам.

Днем ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор указал, что США сигнализируют РФ о нежелании начала переговоров по Украине. По его мнению, Вашингтон не намерен прикладывать усилия для прекращения огня, так как считает это признанием поражения.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

В ноябре Макгрегор заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

В том же месяце Зеленский в своем видеообращении на саммите G20 заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов. Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».