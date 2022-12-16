Американский сенат одобрил военный бюджет в $858 млрд

Сенат американского конгресса вслед за палатой представителей одобрил военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд. Об этом 15 декабря сообщил телеканал CNN .

Одобренный законодателями бюджет на 8% превышает предыдущий и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом. Пентагон, в частности, намерен поднять зарплаты военнослужащим на 4,6%.

На так называемое военное сдерживание России в Европе запланированы $6 млрд. Из этой суммы $800 млн будет выделено напрямую Украине в контексте продолжения Москвой специальной военной операции.

Свыше $2,7 млрд предполагается потратить на поддержку производства боеприпасов для арсеналов США, которые истощились на фоне поставок Киеву.

На военную помощь властям Тайваня предлагается израсходовать около $12 млрд.

После одобрения американским парламентом проект бюджета должен поступить на подпись президенту Джо Байдену.

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.