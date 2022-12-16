Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Мир
СМИ сообщают о перебоях в Киеве со светом
Общество
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Томском выросло до 16 человек
Мир
ЕС два дня подряд отбирал из своих ПХГ рекордные объемы газа
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Происшествия
Источник сообщил о гибели восьми человек при обстреле ВСУ села в ЛНР
Мир
Теракт произошел в турецком Диярбакыре
Мир
Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона
Интернет
Twitter заблокировал аккаунты некоторых писавших о Маске журналистов
Интернет
Хакеры Killnet объявили о доступе к аккаунтам сотрудников ФБР
Мир
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

Американский сенат одобрил военный бюджет в $858 млрд

0
Фото: Global Look Press/Armin Weigel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенат американского конгресса вслед за палатой представителей одобрил военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд. Об этом 15 декабря сообщил телеканал CNN .

Дорого, богато: Пентагон готовится получить крупнейший в истории бюджет
Будущие расходы военного ведомства США стали отражением геополитической политики Вашингтона

Одобренный законодателями бюджет на 8% превышает предыдущий и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом. Пентагон, в частности, намерен поднять зарплаты военнослужащим на 4,6%.

На так называемое военное сдерживание России в Европе запланированы $6 млрд. Из этой суммы $800 млн будет выделено напрямую Украине в контексте продолжения Москвой специальной военной операции.

Свыше $2,7 млрд предполагается потратить на поддержку производства боеприпасов для арсеналов США, которые истощились на фоне поставок Киеву.

На военную помощь властям Тайваня предлагается израсходовать около $12 млрд.

После одобрения американским парламентом проект бюджета должен поступить на подпись президенту Джо Байдену.

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022