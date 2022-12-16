Экс-президента Перу предварительно арестовали на 18 месяцев

Верховный суд Перу 15 декабря принял решение о предварительном заключении в тюрьму экс-президента страны Педро Кастильо на 18 месяцев.

Как передает Reuters, данное постановление было принято, пока прокуратура занимается расследованием по обвинению в мятеже и преступном сговоре. Судья, возглавляющий коллегию, сослался на риск бегства бывшего главы государства.

Кроме того, агентство указало, что арест также продлен на фоне углубляющейся дипломатической ссоры с регионами, которые выступают против отстранения Кастильо, так как продолжающиеся восстания угрожают логистике на ключевых медных рудниках.

Перуанские правоохранители задержали Педро Кастильо 7 декабря после того, как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялась прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

Педро Кастильо занимал пост главы республики с 28 июля 2021 года. За прошедшее время парламент Перу трижды выступал за его отстранение.