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Мирошник предупредил о провокациях Киева во время новогодних праздников

Экс-посол ЛНР Мирошник: Киев планирует провокации в новогодние праздники
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Украинские власти могут воспользоваться новогодними праздниками для совершения провокаций. Такое мнение выразил в четверг, 15 декабря, бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

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По его словам, Украина не будет договариваться о временном перемирии. Напротив, киевский режим может использовать период новогодних и рождественских праздников для провокаций.

«Украина не собирается договариваться, использовать какие-то механизмы для достижения хотя бы временного перемирия, тем более, что самих механизмов просто нет. И вероятнее всего, они будут использовать период рождественских и новогодних праздников для как минимум для провокаций», — рассказал Мирошник ТАСС.

Возможны и локальные попытки линии соприкосновения, но из-за технического состояния украинской армии боевики не способны прорвать оборону, добавил экс-посол.

В тот же день замначальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что временное прекращение огня на Новый год не планируется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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