Мирошник предупредил о провокациях Киева во время новогодних праздников
Украинские власти могут воспользоваться новогодними праздниками для совершения провокаций. Такое мнение выразил в четверг, 15 декабря, бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
По его словам, Украина не будет договариваться о временном перемирии. Напротив, киевский режим может использовать период новогодних и рождественских праздников для провокаций.
«Украина не собирается договариваться, использовать какие-то механизмы для достижения хотя бы временного перемирия, тем более, что самих механизмов просто нет. И вероятнее всего, они будут использовать период рождественских и новогодних праздников для как минимум для провокаций», — рассказал Мирошник ТАСС.
Возможны и локальные попытки линии соприкосновения, но из-за технического состояния украинской армии боевики не способны прорвать оборону, добавил экс-посол.
В тот же день замначальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что временное прекращение огня на Новый год не планируется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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