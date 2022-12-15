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Авиакомпания iFly задержала рейсы в Египет до 16 декабря

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Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg
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До 16 декабря авиаперевозчик iFly задержал рейсы из Москвы в Египет для выполнения всех требований Росавиации, необходимых для смены маршрута и пролета над территорией Сирии. Об этом сообщили в компании в четверг, 15 декабря.

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«На текущий момент авиакомпания готовит запрашиваемые документы с целью удовлетворения требований ФАВТ (Росавиации. — Ред.), связанных с безопасностью полетов. В связи с аннулированием полетных планов со стороны ФАВТ на выполнение рейсов по заявленным маршрутам задержанные рейсы переносятся на 16 декабря», — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

В этот же день iFly сообщила, что не могла осуществить вылет, так как авиационные власти Иордании 10 декабря потребовали от нее предоставить страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами, «выпущенный в Лондоне и классифицированный А++». Однако получение сертификата невозможно из-за санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний.

Вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс. человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, отметили в авиакомпании.

В Росавиации рассказали, что при осуществлении этих рейсов авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии. Ведомство отправило iFly телеграмму, в которой попросило авиаперевозчика пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний с целью недопущения нарушения их прав.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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