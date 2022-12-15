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Росавиация ведет работу по согласованию безопасных полетов iFly над Сирией
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Росавиация ведет работу по согласованию безопасных полетов iFly над Сирией

Росавиация согласовывает безопасный маршрут полета авиакомпании iFly в Египет через Сирию
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В Росавиации прокомментировали произошедшие 15 декабря длительные задержки трех авиарейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет.

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Там пояснили, что при осуществлении этих рейсов авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии. В Росавиации указали, что на сегодняшний день полеты в воздушном пространстве этой страны потенциально опасны для полетов гражданских воздушных судов.

«С целью организации указанных выше полетов Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами», — отметили в ведомстве.

В авиакомпании iFly отметили ТАСС, что ожидают разрешения Росавиации на выполнение полетов в Египет через Сирию. Авиаперевозчик указал, что имеет «все необходимые документы».

Известно, что Росавиация направила iFly телеграмму, в которой попросила авиаперевозчика пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний с целью недопущения нарушения их прав.

В этот же день iFly сообщила, что не могла осуществить вылет, так как авиационные власти Иордании 10 декабря потребовали от нее предоставить страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами, «выпущенный в Лондоне и классифицированный А++». Однако получение сертификата невозможно из-за санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний.

Вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1000 человек. Еще около 1000 человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, отметили в авиакомпании.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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