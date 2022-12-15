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Крупнейший в Литве завод удобрений приостановил работу из-за цен на газ

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Крупнейший в странах Балтии завод по производству удобрений Achema в Литве приостановил работу из-за высоких цен на газ. Об этом 15 декабря сообщила менеджер по коммуникациям Йолита Мацелите.

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«Поскольку цена на газ снова поднимается до высот, которые были этой осенью, мы вынуждены с 19 декабря временно остановить производство аммиака, оставив работать только производство аммиачной селитры и смол и обслуживающие их цеха», — сказала она агентству BNS.

При этом глава предприятия Рамунас Миляускас заявил, что возобновить производство аммиака планируется в феврале 2023 года.

Ранее, 2 сентября, Achema уже останавливал производство из-за подорожания природного газа. В компании заявляли, что их удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с американскими и российскими производствами, имеющими собственные источники топлива.

22 ноября в Еврокомиссии предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч (€275 за 1 МВт·ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Правительство Венгрии признало, что сможет поддерживать потолок цен на топливо только в том случае, если поставки энергоносителей из России будут стабильными. Так, в конце ноября глава венгерского МИДа Петер Сийярто сказал, что Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Он уточнил, что инициативы Брюсселя ведут к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах ЕС.

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