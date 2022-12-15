На Кубани в суд передали дело против бывшего судьи по подозрению в мошенничестве
В Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела против бывшей и.о. председателя судьи Ирины Дадаш, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ.
Указывается, что женщина работала в Белореченском районном суде. По версии следствия, в апреле 2019 года она получила $560 тыс. за «содействие» в расследовании уголовного дела, находящегося у следователей.
«В действительности она не имела возможности повлиять на ход расследования уголовного дела, не намеревалась совершать каких-либо действий в интересах лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а похитила денежные средства, распорядившись ими по собственному усмотрению», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящий момент Дадаш находится под стражей, а на ее имущество наложен арест. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.
В конце ноября в Москве женщина попыталась дать взятку судье Тверского районного суда прямо во время заседания.
Во время слушания дела женщина положила на стол судьи папку, в которой находилось 300 тыс. рублей. Судья же, в свою очередь, отказался брать деньги и сообщил о случившемся в следственные органы. После этого на женщину завели дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.