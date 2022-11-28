В Москве женщина попыталась дать взятку судье во время заседания

В Москве женщина попыталась дать взятку судье Тверского районного суда прямо во время заседания. Об этом 28 ноября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел еще в октябре, однако уголовное дело возбудили на прошлой неделе.

Во время заседания женщина положила на стол судьи папку, в которой находились 300 тыс. рублей, уточнил источник. Судья же отказался брать деньги и сообщил о случившемся в следственные органы.

Теперь подозреваемая задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

В начале октября в Уфе суд приговорил хоккеиста Владислава Лукина к штрафу в размере 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от армии.