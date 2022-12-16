Инфекционист назвал опасные симптомы гриппа у детей

Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» 16 декабря о том, как грипп протекает у детей и какие симптомы должны насторожить.

«Основные симптомы, на которые нужно обращать внимание, — интенсивность и тип температуры, как легко она снижается. Особенно опасна лихорадка по белому типу, когда голова и туловище ребенка горячие, а руки и ноги холодные, есть озноб. Такая лихорадка сопровождается сосудистыми нарушениями и очень быстро может привести к сосудистым катастрофам», — сказал врач.

Лихорадка по белому типу требует немедленного снижения: нужно растереть ребенку сухой тканью руки и ноги, чтобы вызвать усиление притока крови. Важно при этом не использовать растирания водкой или спиртом, так как это может усугубить ситуацию, подчеркнул Поздняков.

«Другой тревожный симптом — нарушение сознания. Если ребенок становится неадекватным, начинает бредить, появляются судороги, галлюцинации, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Нарушение сознания может быть симптомом серьезного осложнения — отек-набухание головного мозга», — сказал специалист.

Также важно обращать внимание на кашель, отметил врач. При гриппе это изматывающий, трахеитный, надсадный кашель.

«Необходимо помнить, что при гриппе может быстро развиваться пневмония, которая чаще всего требует стационарного лечения. Помимо кашля, должно насторожить появление одышки и цианоза — посинение лица, шеи и пальцев. В таком случае тоже необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — пояснил он.

Кроме того, по словам Позднякова, тревожным симптомом является появление сыпи, особенно геморрагической (мелкие кровотечения на кожных покровах).

«Вакцинированные в массе переносят заболевание легко. Сейчас по возможности лучше ограничить пребывание в местах скопления людей, например на предновогодних мероприятиях, в торговых центрах и так далее, то есть ограничить количество контактов. Если говорить о медикаментозной и нутритивной поддержке, то необходимы витамины: витамин Д и поливитамины. Не надо давать ребенку большие дозы аскорбиновой кислоты, от нее нет пользы, она может привести к образованию камней в почках», — рекомендовал врач.

14 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России основная доля заболевших гриппом приходится на H1N1. Он также отметил, что заболевание наиболее тяжело протекает у беременных женщин и пациентов с диабетом, а также у лиц старше 60 лет и у людей с избыточной массой тела.

1 декабря заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения у специалистов во всем мире. Она объяснила, что это связано с изменчивостью вируса.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января.