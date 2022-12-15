Военный эксперт оценил планы минобороны Украины на наступление зимой

Зима не должна влиять на возможность наступления современной армии, и хотя теоретически Украина может напасть, непонятно, насколько это будет эффективно, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Об этом он заявил в четверг, 15 декабря, в беседе с «Известиями».

Таким образом эксперт прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью Newsweek сказал, что Киев готовит зимнее наступление. По словам министра, у страны имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.

По словам Шурыгина, зима никак не влияет на наступление, если речь идет о современной армии.

«Современная армия должна воевать, что называется, в любом климате, в любое время — днем и ночью и при любой погоде. На самом деле это не играет никакой роли. Условия зимы, конечно, накладывают определенный отпечаток — требования по обогреву техники и людей, специальное топливо, действия в условиях низких морозов, но это всё не должно определять, если армия современная», — подчеркнул он.

Говоря о вероятности зимнего наступления Украины, Шурыгин отметил, что теоретически это возможно, если страна выберет момент и место, то она может нанести удар.

«С другой стороны, насколько это будет эффективно и что из этого получится — это вопрос открытый. До этого Украина анонсировала сразу после того, как у них впервые за всю военную историю получилось наступление в районе Харькова, что максимум через месяц-полтора они будут стоять на берегу Азовского моря и займут Бердянск. Потом они анонсировали наступление на Херсон, которое так и не состоялось, потому что мы сами вывели войска без какого-либо воздействия противника», — рассказал военный эксперт.

По его словам, на сегодняшний момент оборона России выстроена таким образом, что она глубоко эшелонированная, опирается на большое количество резервов, фактически на фронте достигнут паритет по численности.

«Поэтому, о чем говорит Резников, мне не очень понятно», — заключил Шурыгин.

12 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ. Он сослался на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который заявил, что на данный момент речи о каком-либо отступлении быть не может: по всей линии фронта прошла перегруппировка войск, налажено тыловое обеспечение армии.

Резников 11 декабря заявил о снижении активности украинской армии на поле боя из-за ухудшения погодных условий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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