Карта спецоперации на Украине 15 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 декабря можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении была сорвана украинская атака, уничтожено до 35 военных. Кроме того, ВС РФ отразили все контратаки ВСУ, пытавшихся восстановить положение в районах Северного и Красногоровки на донецком направлении.

По словам Конашенкова, ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенного пункта Павловка в ДНР. Российские артиллерия и авиация сорвали контратаку четырех штурмовых групп ВСУ в направлении трех населенных пунктов в ЛНР.

Кроме того, ВС России сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, а также 11 дронов. Российские войска в течение суток уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее в этот день в украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска. Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что ВС РФ удается продвигаться на артемовском направлении. Кроме того, у российских войск наблюдается пополнение частей.

Позднее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Марьинка освобожден на 80%. По его словам, контроль над населенным пунктом обеспечит продвижение в районе Красногоровки. Это в свою очередь позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка с этого направления.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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