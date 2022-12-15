В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
В районе Артемовска (украинское название — Бахмут) складывается тяжелая ситуация для ВСУ. Об этом рассказал украинский военный в своем видео в социальной сети TikTok, его публикует Telegram-канал издания «Страна.ua» 15 декабря.
По словам военного, ВС РФ удается продвигаться на артемовском направлении, кроме того, у российских войск наблюдается пополнение частей.
«Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь», — сказал военный Вооруженных сил Украины (ВСУ).
13 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска.
Марочко сообщил также, что, по данным разведки, высший офицерский состав ВСУ списывает поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия».
Тогда же стало известно, что из-за больших потерь в украинской армии на артемовском направлении для работы в зону проведения специальной военной операции приехали врачи из западных регионов Украины.
7 декабря Марочко подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер НМ ЛНР указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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