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Пушилин заявил об освобождении Марьинки на 80%

Врио главы ДНР Пушилин: Марьинка освобождена на более чем 80%
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Марьинка в Донецкой Народной Республике освобождена на 80%. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

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«Сейчас Марьинка на более чем 80% освобождена», — сообщил он в эфире «Первого канала».

По словам Пушилина, контроль над населенным пунктом обеспечит продвижение в районе Красногоровки. Это в свою очередь позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка с этого направления.

13 декабря врио главы ДНР заявлял, что ситуация в Марьинке сложная, но город скоро будет освобожден, так как перекрыты пути снабжения украинских боевиков. Тогда же Пушилин сообщил, что у ВС РФ есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.

В тот же день помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Марьинка окружена плотным кольцом российских войск.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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