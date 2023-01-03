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Большая еда: как чукчи ловят сайку

За добычу людям приходится конкурировать с китами и птицами
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Рыба и морские млекопитающие — одна из главных составляющих рациона береговых чукчей. Осенью начинается сезон нереста сайки — полярной трески. Рыба собирается в большие стаи и подходит близко к берегу. Как жители восточного побережья Чукотки охотятся на сайку — в фотогалерее «Известий»
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Сайку на Чукотском побережье ловят нередко в огромных количествах
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Осенью, когда еще нет льда, рыба собирается в стаи и подходит к берегам, образуя массовые скопления в прибрежных водах
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Во время шторма рыбу выбрасывает на берег и люди просто приходят и собирают ее
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Пока нет льда косяки сайки растягиваются вдоль всего восточного побережья, их можно наблюдать на протяжении нескольких сотен километров
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Иногда рыбу собирают и по ночам, с фонариками
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Сайку берут не только для себя, но и для собак — зимой им требуется много жира и белка
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Фото: Андрей Зима
С наступлением зимы способы добычи рыбы меняются
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Для ловли сайки бурят лунки во льду
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
На леску нанизывают сразу несколько крючков и забрасывают в воду. Такой способ добычи, конечно, менее продуктивен
На весь экран
Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
В деле добычи сайки у человека много конкурентов
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Полярная треска — основная пища многих арктических млекопитающих, птиц и рыб
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Как ловят арктическую сайку на берегу Чукотского моря
Фото: Андрей Зима
Однако появление на горизонте других охотников, например, белух, помогает людям определить, что добыча уже близко
Выделить главное
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