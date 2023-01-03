Большая еда: как чукчи ловят сайку

Рыба и морские млекопитающие — одна из главных составляющих рациона береговых чукчей. Осенью начинается сезон нереста сайки — полярной трески. Рыба собирается в большие стаи и подходит близко к берегу. Как жители восточного побережья Чукотки охотятся на сайку — в фотогалерее «Известий»