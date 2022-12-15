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Севшее на мель на Сахалине судно повалилось набок
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Севшее на мель на Сахалине судно повалилось набок

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области
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Рыболовецкое судно, севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок. Об этом 15 декабря со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости».

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По его словам, экипаж судна эвакуировался.

«Судно повалило набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна», — сказал он.

Эвакуацию экипаж не запрашивал, сигнал SOS не подавал. Еще одно рыболовецкое судно находится рядом с местом ЧП.

О том, что рыболовецкое судно на Сахалине терпит бедствие, стало известно утром в четверг. В экстренных службах сообщили, что экипаж эвакуируется самостоятельно. По данным «Известий», судно принадлежит сахалинскому рыбному комбинату.

Ранее, 9 декабря, катер с тремя рыбаками опрокинулся в Амурском заливе Приморского края. Мужчин спасли экипажи судов, проходивших поблизости.

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