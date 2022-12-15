Севшее на мель на Сахалине судно повалилось набок
Рыболовецкое судно, севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок. Об этом 15 декабря со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости».
По его словам, экипаж судна эвакуировался.
«Судно повалило набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна», — сказал он.
Эвакуацию экипаж не запрашивал, сигнал SOS не подавал. Еще одно рыболовецкое судно находится рядом с местом ЧП.
О том, что рыболовецкое судно на Сахалине терпит бедствие, стало известно утром в четверг. В экстренных службах сообщили, что экипаж эвакуируется самостоятельно. По данным «Известий», судно принадлежит сахалинскому рыбному комбинату.
Ранее, 9 декабря, катер с тремя рыбаками опрокинулся в Амурском заливе Приморского края. Мужчин спасли экипажи судов, проходивших поблизости.