Трое рыбаков опрокинулись на катере в Приморском крае

Катер с тремя рыбаками опрокинулся в Амурском заливе Приморского края. Пострадавшие были спасены и доставлены к причалу бухты Новик.

Инцидент произошел в ночь на 9 декабря. Маломерный рыбацкий катер опрокинулся. Трех мужчин, которые оказались в воде, спасли экипажи проходивших поблизости судов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Опрокинувшийся катер отбуксировали к бухте Труда. Разлив топлива не зафиксирован.

12 ноября в Иркутской области опрокинулась лодка с тремя рыбаками. Один из них смог выбраться на берег самостоятельно, двое мужчин пропали.