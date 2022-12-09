Трое рыбаков опрокинулись на катере в Приморском крае
Катер с тремя рыбаками опрокинулся в Амурском заливе Приморского края. Пострадавшие были спасены и доставлены к причалу бухты Новик.
Инцидент произошел в ночь на 9 декабря. Маломерный рыбацкий катер опрокинулся. Трех мужчин, которые оказались в воде, спасли экипажи проходивших поблизости судов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Опрокинувшийся катер отбуксировали к бухте Труда. Разлив топлива не зафиксирован.
12 ноября в Иркутской области опрокинулась лодка с тремя рыбаками. Один из них смог выбраться на берег самостоятельно, двое мужчин пропали.