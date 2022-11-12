Два человека пропали при опрокидывании лодки в Иркутской области

Лодка с рыбаками перевернулась на реке Тилик в Иркутской области. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщают представители ГУ МЧС России по региону.

В момент происшествия на борту находились три человека. Один из них смог выбраться на берег самостоятельно и обратился к спасателям, местонахождение оставшихся двоих неизвестно.

«По спутниковому телефону на связь вышел мужчина 1965 года рождения и сообщил о том, что на реке опрокинулась лодка, в которой он находился вместе с двумя друзьями», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

По координатам, полученным от звонившего, в МЧС определили территорию для проведения спасательных работ. Участникам отряда экстренного реагирования предстоит обследовать акваторию и берега реки в поисках пропавших мужчин.

Ранее, 6 ноября, при обходе береговой линии Вилюйского водохранилища в Якутии были найдены тела двух мужчин без спасательных жилетов. Спасатели также продолжают искать третьего пропавшего.

В работах экстренных служб используется вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», а также применяется гидролокатор бокового обзора для обследования акватории.