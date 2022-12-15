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Рыболовецкое судно с 12 людьми на борту потерпело бедствие на Сахалине

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Рыболовецкое судно на Сахалине терпит бедствие. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщают экстренные службы. По предварительной информации, судно село на мель.

На его борту 12 человек. По данным «Известий», судно принадлежит сахалинскому рыбному комбинату. В настоящее время экипаж эвакуируется самостоятельно с помощью спассредств, плотов и лодок.

Со слов капитана, пострадавших нет. Помощь уже направляется к судну.

9 декабря катер с тремя рыбаками опрокинулся в Амурском заливе Приморского края. Мужчин спасли экипажи проходивших поблизости судов. Опрокинувшийся катер отбуксировали к бухте Труда. Разлива топлива не зафиксировано.

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