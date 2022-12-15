В Калининграде предложили Польше стройматериалы для возведения стены на границе

Польша может закупить кирпичи в Калининградской области для строительства стены на границе с Россией, заявил 15 декабря глава региона Антон Алиханов в беседе с «РИА Новости».

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод «Пятый элемент». Мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — рассказал он.

Ранее, 9 декабря, погранохрана Польши подписала контракт на возведение электронного заграждения протяженностью 199 км на границе с Россией. Договор на сумму $82 млн подписан с компанией TELBUD. Уточняется, что электронное заграждение должно охватить всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где уже есть охранные электронные устройства.

18 ноября министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Польша собирается установить 3 тыс. камер на границе с Калининградской областью, а 2 ноября стало известно, что республика начала строительство ограждения на границе.

О планах Польши построить забор на границе с РФ стало известно еще 17 февраля. Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что планы Варшавы — «полный бред». Он также указал, что на границе существует миграция животных, которые ходили через границу столетиями. Это, по его словам, повлияет на природу.