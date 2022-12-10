Польша подписала контракт на возведение электронного забора на границе с Россией

Погранохрана Польши подписала контракт на возведение электронного заграждения протяженностью 199 км на границе с Россией. Договор на сумму $82 млн подписан с компанией TELBUD, сообщается 9 декабря на официальном сайте погранохраны.

Как следует из сообщения, компания TELBUD базируется в Познани. Заключенный контракт предусматривает проектирование и создание комплекса взаимосвязанных электронных устройств с их программным обеспечением. В частности, планируется использовать датчики, которые будут осуществлять сбор, обработку и передачу информации в непрерывном режиме независимо от рельефа местности и погодных условий.

Уточняется, что электронное заграждение должно охватить всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где уже есть охранные электронные устройства. Оно позволит выявлять преступления на границе, включая незаконную миграцию и контрабанду товаров, отметили в ведомстве.

18 ноября министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Польша собирается установить 3 тыс. камер на границе с Калининградской областью России. А 2 ноября стало известно, что республика начала строительство ограждения на границе с Калининградской областью.

О планах Польши построить забор на границе с РФ стало известно еще 17 февраля. Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что планы Варшавы — «полный бред». Он также указал, что на границе существует миграция животных, которые ходили через границу столетиями. Это, по его словам, повлияет на природу.

В сентябре стало известно, что в Финляндии планируют построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Отмечалось, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией. По его словам, власти страны своим следованием антироссийскому курсу и так отгородились от Москвы в плане двусторонних отношений, поэтому возведение ограждения ситуацию не изменит.