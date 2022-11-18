Польша установит 3 тыс. камер на границе с Россией

Польша собирается установить 3 тыс. камер на границе с Калининградской областью России. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

Глава МВД сообщил, что накануне была выбрана фирма, которая до конца года приступит к строительству электронного заграждения на границе Польши и России.

«Во второй половине будущего года все эти современные решения будут уже доступны пограничной страже на польско-российской границе», — сказал Каминьский.

Он уточнил, что на границе будут установлены камеры дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения.

Каминьский добавил, эти решения дадут возможность быстро выявлять угрозы на границе и реагировать на них.

7 ноября стало известно, что власти Польши не исключают, что на границе с Калининградской областью потребуется построить стену, подобную заграждению на границе с Белоруссией. Власти уточняли, что, по их мнению, в Калининградскую область якобы стекаются выходцы с Ближнего Востока и ситуация становится похожей на ту, что была на границе с Белоруссией.

На прошлой неделе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что республика начала строительство ограждения на границе с Калининградской областью. Он рассказал, что высота забора будет составлять 2,5 м, а ширина — 3 м. Забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки.

Блащак также заявил, что Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией.

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша в январе начала строительство на этом участке нового заграждения общей протяженностью 186 км. Оно достигает высоты 5,5 м и оснащается современными средствами наблюдения, включая камеры и датчики движения.

Общая протяженность границы Польши с Белоруссией составляет 418 км, с Россией сухопутная граница 210 км.