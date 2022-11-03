Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил министр обороны Мариуш Блащак.

«Мы усиливаем безопасность на границе Польши с Калининградской областью. Работы по возведению заграждения уже начались. В них принимают участие саперы и солдаты Войска польского», — сказал он в эфире Польского радио.

Строительством заграждения занимаются солдаты инженерных и саперных полков.

Днем ранее Блащак заявил, что республика начала строительство ограждения на границе с Калининградской областью России. Он пояснил, что решение о строительстве ограждения связано с возможным наплывам мигрантов, из-за того что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

Высота забора будет составлять 2,5 м, ширина будущей стены составит не менее 3 м, а для животных с польской стороны обустроят дополнительную защиту. Забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки.

О планах Польши построить забор на границе с РФ стало известно еще 17 февраля. Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что планы Варшавы — «полный бред». Он также указал, что на границе существует миграция животных, которые ходили через границу столетиями. Это, по его словам, повлияет на природу.