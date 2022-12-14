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Медведев назвал лидера Латвии недопрезидентом

Медведев назвал главу Латвии Левитса недопрезидентом, собравшимся судить великую державу
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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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Глава Латвии Эгилс Левитс — «недопрезидент». Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова латвийского лидера о том, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.

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По словам Медведева, «чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции».

«Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — цитирует его «РИА Новости».

Замглавы Совбеза РФ предложил президенту Латвии «представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично».

«А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу», — добавил Медведев.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что идея Еврокомиссии (ЕК) о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки среди глав МИДов европейских стран.

В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра 12 декабря заявил, что страна готова разместить у себя новый, поддерживаемый ООН трибунал для рассмотрения вопроса о действиях РФ на Украине. Глава МИДа добавил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда, который также ведет расследование предполагаемых «российских преступлений».

1 декабря пресс-служба французского МИДа сообщила о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине. Отмечалось, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива ЕК о создании трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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