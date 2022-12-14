В Энергодаре назначили нового главу администрации

Главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз. Об этом 14 декабря заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Эдуард — выходец из энергетики и до недавних пор возглавлял компанию «Смоленская АЭС-Сервис». Он долгие годы работает в контуре госкорпорации «Росатом» и прекрасно понимает логику действий и взаимодействий», — цитирует его «РИА Новости».

Рогов назвал назначение Сеновоза логичным и разумным кадровым решением.

Ранее, 19 ноября, источник «Известий» сообщил, что указом властей Запорожской области Александр Волга освобожден от должности мэра Энергодара. Сам он тогда пояснил, что рассматривает предложение о переходе на вышестоящую должность.

Волга занял должность мэра Энергодара летом 2022 года. Его предшественником был Андрей Шевчик, который оставил свой пост в мае из-за ранения в результате покушения.

Город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, перешел под контроль Вооруженных сил РФ в марте в ходе начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года.

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