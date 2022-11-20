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Волга прокомментировал информацию об освобождении от должности мэра Энергодара

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Мэр запорожского Энергодара Александр Волга рассматривает переход на другую вышестоящую должность. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» в воскресенье, 20 ноября.

«Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — указал Волга.

Ранее, 19 ноября, источник «Известий» сообщил об освобождении Александра Волги от должности мэра Энергодара. Как отмечалось, соответствующее решение было принято по указу властей Запорожской области.

Александр Волга занял должность мэра Энергодара летом 2022 года. Его предшественником был Андрей Шевчик, который оставил свой пост в мае из-за ранения в результате покушения.

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