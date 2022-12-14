Экс-форвард клубов РПЛ Ари предрек возвращение РФ в мировой футбол

Бывший нападающий ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) бразилец Ари полагает, что команды РФ скоро вернутся к участию в еврокубках, а страны Европы будут извиняться перед Россией. Об этом он рассказал «РБ Спорт» 14 декабря.

«В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь ЕС будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России», — сказал футболист.

Он привел аналогию, что ранее в Бразилии половина избирателей не поддерживала президента Жаира Болсонару, но теперь ситуация улучшилась.

«Скоро всё у всех наладится, вы будете играть в еврокубках, и всё будет как раньше», — заявил Ари.

Он также подчеркнул, что для России неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то. Бразильцы хорошо относятся к русским, заключил он.

«Газета.Ru» напоминает, что Ари в России выступал за «Спартак» и «Краснодар». Последним клубом 37-летнего форварда был московский «Локомотив». Также на счету спортсмена, получившего российский паспорт, две игры за национальную сборную России.

Ранее, 24 ноября, игрок сборной Камеруна по футболу и гражданин России Гаэль Ондуа выступал на ЧМ по футболу в Катаре в бутсах, на которых находились сразу два флага — России и Камеруна. Сам игрок многократно заявлял о том, что Россия для него является вторым домом, так как он с девяти лет жил в РФ и является гражданином страны.

После начала специальной военной операции РФ по защите мирного населения Донбасса Международный олимпийский комитет советовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

7 марта выяснилось, что РФС подал апелляцию в CAS на это решение. В Российском футбольном союзе назвали нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявили о намерении оспорить это решение, которое, как отмечалось, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

15 июля CAS отклонил апелляции РФС, а также российских клубов ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» на отстранение от международных турниров.

В настоящее время из-за антироссийских санкций российские клубы не выступают в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Также сборная России по футболу отстранена от участия на ЧМ-2022, а также на Евро-2024.