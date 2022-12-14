Роналду посоветовал Неймару обратиться к психологу после вылета с ЧМ-2022

Португальский футболист Криштиану Роналду считает, что его коллеге Неймару и другим игрокам сборной Бразилии необходимо обратиться за психологической помощью, чтобы справиться с давлением после вылета с чемпионата мира (ЧМ), подходящего к завершению в Катаре. Об этом сообщил 13 декабря американский спортивный телеканал ESPN.

9 декабря сборная Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 уступила команде Хорватии в серии пенальти. Тогда главный тренер хорватской команды Златко Далич заявил, что победа над сборной Бразилией стала великим событием для Хорватии.

«Я бы посоветовал (Неймару и его товарищам. — Ред.) обратиться за психологической поддержкой, чтобы противостоять давлению со стороны людей. <...> Я хотел подчеркнуть необходимость следить за психическим здоровьем наших игроков», — цитирует телеканал Роналду.

Он также признался, что увиденное им интервью Неймара, в котором говорилось, что «он был психологически разрушен», «разбило сердце» футболисту. Роналду выразил сожаление тем, что в его времена о психологической помощи мало говорили.

11 декабря Роналду назвал победу на чемпионате мира несбывшейся мечтой. После вылета сборной Португалии с турнира он не сдержал слез и ушел в подтрибунное помещение, не дожидаясь партнеров по команде.