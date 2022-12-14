Песков оценил планы Калининградской области взыскать убытки с Литвы

Федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать регионы, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Калининградской области взыскать в судебном порядке убытки, понесенные из-за действий Литвы.

«Федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы. Это обязанность», — сказал он.

Отмечая судебные перспективы, Песков отметил, что необходимо всё взвесить и проработать шаги наилучшим способом.

Песков напомнил, что у Калининграда особенное положение в силу географии.

Ранее в среду в интервью «РИА Новости» глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о формировании базы под разбирательство в суде во Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, ограничения, введенные Литвой, нарушает обязательства этой страны и Европы перед РФ по обеспечению транзита грузов в Калининград и из него.

«И мы формируем расчеты по тому ущербу, который они наносят, для того, чтобы предъявить его потом», — сказал политик.

Также он отметил, что калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы.

В июне вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.

В итоге были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство страны будет стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобными и экономически целесообразными.