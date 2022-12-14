Каждый третий россиянин намерен накрыть новогодний стол фастфудом

Каждый третий (35%) респондент собирается отказаться в праздники от привычных новогодних блюд в пользу фастфуда. Об этом свидетельствуют данные сервиса Delivery Club, которые есть в распоряжении «Известий» 14 декабря.

Так, среди них 24% планирует заказывать в январские каникулы суши и пиццу, 19% — бургеры и картошку фри, 17% — шашлык, вок и шаурму.

В новогодние каникулы большинство (83%) планируют посидеть с семьей и друзьями за праздничным столом и не ограничивать себя в еде. Кроме того, больше половины респондентов (66%) хотели бы попробовать новые блюда в эти дни и не думать о правилах питания.

На новогодний стол опрошенные рассчитывают потратить в среднем 10 тыс. рублей. При этом каждый второй респондент (50%) не собирается готовить угощения самостоятельно и закажет доставку готовой еды из ресторанов или магазинов.

В прошлом году так делал только каждый четвертый (25%), по данным Delivery Club и ResearchMe за 2021 год. Прошлогоднее исследование показало также, что традиция самостоятельно готовить блюда к новогоднему столу начала постепенно уходить. Так, каждый десятый респондент (12%) перестал готовить еду к празднику и теперь покупает готовые блюда или заказывает их с доставкой, 8% прекратили ходить в магазины за продуктами и тоже начали заказывать их с доставкой.

Ранее в этот день опрос приложения «Город» и маркетплейса «Сравни» показал, что у 41% россиян в этом году нет новогоднего настроения, при этом в предвкушении праздников находится около трети (27%) россиян.

Отмечалось, что чаще всего россияне начинают готовиться к Новому году со второй половины декабря, а 23% респондентов будут готовиться к празднику в самый последний момент.