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В Москве за половину декабря выпала почти месячная норма осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве с начала декабря выпало 48 мм осадков, что составляет почти месячную норму. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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«В Москве при месячной норме декабря 51 мм <...> на данный момент сумма выпавших осадков достигает 48 мм, то есть уже почти месячная норма», — сказала она ТАСС.

Отмечается, что, по предварительным данным, за ночь среды в столице выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в ближайшие сутки выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. По его словам, снегопад, начавшийся вечером 13 декабря, продолжится до 14:00–15:00 среды, 14 декабря. Суммарно выпадет до 12–17 мм осадков, температура воздуха в столице опустится до –3…–8 градусов

По прогнозам Гидрометцентра России, в среду ожидается облачная погода, местами сильная гололедица и снежные заносы. Днем в Москве синоптики обещают от –5 до –3 градусов, ночью показатели термометров опустятся до –10 градусов. В Подмосковье прогнозируется от –7 до +2 градусов днем и от –12 градусов ночью.

В столичной Госавтоинспекции призвали пешеходов и водителей к осторожности на дорогах из-за похолодания и сильного снегопада. В ГИБДД также отметили, что водителям следует увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах.

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