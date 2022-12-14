Около 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие сутки

В Москве в ближайшие сутки выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, снегопад, начавшийся вечером 13 декабря, продолжится до 14:00–15:00 среды, 14 декабря. Суммарно выпадет до 12–17 мм осадков, что составляет порядка 25% от месячной нормы, пишет RT. Сугробы вырастут с 5 до 10–15 см, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Температура воздуха в столице опустится до -3…-8 градусов, сообщает НСН.

Сотрудники коммунальных служб работают без перерывов, но снегопад продолжается, на дорогах скользко, машины буксуют. Водителей просят быть осторожнее и по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте, отмечает телеканал «Звезда».

В столичной Госавтоинспекции 13 декабря призвали пешеходов и водителей к осторожности на дорогах из-за похолодания и сильного снегопада. В ГИБДД также отметили, что водителям следует увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах.

12 декабря в московских аэропортах задержали более 60 рейсов из-за непогоды. Взлететь самолетам помешал ледяной дождь, напоминает телеканал «360».

Желтый уровень погодной опасности был объявлен на территории столицы и Московской области из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 15 декабря, отмечает сайт kp.ru.