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Синоптики предупредили москвичей о снежных заносах 14 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачная погода с местами сильной гололедицей и снежными заносами, а также от 5 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в среду, 14 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве синоптики обещают от -5 до -3 градусов, ночью столбики термометров отобразят 10 градусов мороза.

На территории Московской области ожидается от -7 до 2 градусов выше нуля в дневное время суток и от -12 — в ночное.

Прогнозируется ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде и сильном ветре в среду и в ночь на четверг. Синоптик отметил, что 14 декабря погода будет ближе к норме. Преимущественно в ночное время ожидается сильный снег, из-за чего гололедицы станет меньше.

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