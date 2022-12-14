Синоптики предупредили москвичей о снежных заносах 14 декабря

Облачная погода с местами сильной гололедицей и снежными заносами, а также от 5 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в среду, 14 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики обещают от -5 до -3 градусов, ночью столбики термометров отобразят 10 градусов мороза.

На территории Московской области ожидается от -7 до 2 градусов выше нуля в дневное время суток и от -12 — в ночное.

Прогнозируется ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде и сильном ветре в среду и в ночь на четверг. Синоптик отметил, что 14 декабря погода будет ближе к норме. Преимущественно в ночное время ожидается сильный снег, из-за чего гололедицы станет меньше.