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Вильфанд предупредил о снегопаде и заносах на дорогах в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде и сильном ветре в среду и в ночь на четверг.

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В беседе с «РИА Новости» во вторник, 13 декабря, синоптик отметил, что в среду, 14 декабря, будет ближе к норме. Преимущественно в ночное время ожидается сильный снег, из-за чего гололедицы станет меньше, пишет RT.

Вильфанд добавил, что после такого понижения температуры снег ее минимизирует. Между тем прогнозируется также сильный снегопад и ветер до 5–10 м/с и заносы на дорогах, отмечает телеканал «Звезда».

12 декабря Вильфанд сообщал, что на смену дождю и теплому средиземноморскому воздуху в Москву станут поступать воздушные массы с запада и юго-запада, которые принесут холод и снег, пишет «Ридус».

Также в этот день специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Новый год в Москве может быть до -10 градусов. Он подчеркнул, что говорить о точном прогнозе пока рано.

Леус отметил, что в европейской части России последняя пятидневка декабря и первая пятидневка января ожидаются холоднее нормы, сообщает телеканал «360».

Также 12 декабря сообщалось, что из-за тропического ливня в столице было отменено 60 авиарейсов. При этом наибольшие проблемы наблюдались во Внуково, где отменили 23 рейса, пишет НСН.

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