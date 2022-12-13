Вильфанд предупредил о снегопаде и заносах на дорогах в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде и сильном ветре в среду и в ночь на четверг.
В беседе с «РИА Новости» во вторник, 13 декабря, синоптик отметил, что в среду, 14 декабря, будет ближе к норме. Преимущественно в ночное время ожидается сильный снег, из-за чего гололедицы станет меньше, пишет RT.
Вильфанд добавил, что после такого понижения температуры снег ее минимизирует. Между тем прогнозируется также сильный снегопад и ветер до 5–10 м/с и заносы на дорогах, отмечает телеканал «Звезда».
12 декабря Вильфанд сообщал, что на смену дождю и теплому средиземноморскому воздуху в Москву станут поступать воздушные массы с запада и юго-запада, которые принесут холод и снег, пишет «Ридус».
Также в этот день специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Новый год в Москве может быть до -10 градусов. Он подчеркнул, что говорить о точном прогнозе пока рано.
Леус отметил, что в европейской части России последняя пятидневка декабря и первая пятидневка января ожидаются холоднее нормы, сообщает телеканал «360».
Также 12 декабря сообщалось, что из-за тропического ливня в столице было отменено 60 авиарейсов. При этом наибольшие проблемы наблюдались во Внуково, где отменили 23 рейса, пишет НСН.