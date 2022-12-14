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В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против празднующих победу болельщиков

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Фото: Global Look Press/dpa/Lucas Aguayo Araos
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Полиция Буэнос-Айреса применила слезоточивый газ против болельщиков, которые праздновали выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает телеканал C5N.

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По его данным, столкновение с сотрудниками полиции произошло, когда болельщики попытались пройти к расположенному в центре городской площади обелиску по перекрытой ограждениями улице. Сообщается, что несколько человек были задержаны.

Секретарь департамента по правам человека Аргентины Орасио Пьетрагала Корти осудил применение силы со стороны правоохранительных органов.

«Просим мэра города Орасио Родригеса Ларрету сделать так, чтобы полицейские перестали подавлять и провоцировать аргентинцев, которые пришли отмечать победу сборной», — написал он в своем Twitter.

Ранее, 13 декабря, Аргентина обыграла сборную Хорватии и вышла в финал ЧМ-2022. Нападающий сборной Лионель Месси забил 96-й гол выступая за национальную команду.

В финале сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция – Марокко, который пройдет в среду, 14 декабря.

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