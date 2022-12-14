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Пентагон опроверг военную активность Белоруссии у границы с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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США не видят назревающей активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во вторник, 13 декабря.

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«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной]», — сказал он в ходе брифинга.

Райдер не стал озвучивать разведывательные данные, но подчеркнул, что американская сторона «внимательно следит за ситуацией в регионе, в том числе и в Белоруссии».

Ранее тем же днем, 13 декабря, в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности войск. Отмечается, что запланировано передвижение военной техники и личного состава, в связи с чем будет временно ограничено движение граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и некоторым участкам местности.

11 декабря начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

2 декабря в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о перехвате разведывательного беспилотника, который направлялся со стороны Украины. Он был захвачен в 1200 м от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны, когда направлялся в тыл белорусской территории.

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