Более 2 тыс. обращений за неделю поступило на горячую линию по выбору новогодних подарков

Более 2 тыс. обращений за неделю поступило на горячую линию по выбору новогодних подарков

2022-12-13 20:58:10

2022-12-13 20:58:10

2022-12-13 20:58:10

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru