Более 2 тыс. обращений за неделю поступило на горячую линию по выбору новогодних подарков
Помощь с выбором новогодних подарков получили 2 тыс. человек. Актуальными оказались вопросы организации детских праздников и тематического семейного отдыха, передает телеканал «Известия». Некоторые обращения касались качества сладостей и игрушек. Горячая линия по выбору новогодних подарков организована Роспотребнадзором. Она будет работать до 16 декабря включительно.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.